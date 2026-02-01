Ο Ρίτσαρντ Σιάο βρέθηκε στο Αλεξάνδρειο για να παρακολουθήσει το ματς του Άρη με τον Παναθηναϊκό και πανηγύρισε με την ψυχή του το προβάδισμα των «κιτρινόμαυρων».

O Άρης υποδέχτηκε τον Παναθηναϊκό για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL στο Nick Gallis Hall σε μία αναμέτρηση με δυσκολίες εξαιτίας προβλημάτων που προέκυψαν λόγω των καιρικών συνθηκών, αλλά και λόγω της τραγικής επετείου από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού. Βαρύ είναι το κλίμα αυτές τις μέρες και λόγω του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία που στέρησε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Παρά τις εντάσεις και το πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι, λίγο πριν την ανάπαυλα η ομάδα της Θεσσαλονίκης κατάφερε να περάσει μπροστά στο σκορ. Ως αποτέλεσμα, ο Ρίτσαρντ Σιάο που βρέθηκε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση, ξεσηκώθηκε πανηγυρίζοντας με την ψυχή του το «κιτρινόμαυρο» προβάδισμα.