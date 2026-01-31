Απολαύστε το εντυπωσιακό κάρφωμα του Μπράουν στο ματς της ΑΕΚ με τον Κολοσσό.

Είναι εξαιρετικός dunker, πηδάει στον Θεό και το απέδειξε κόντρα στον Κολοσσό. Ο Γκρεγκ Μπράουν πήρε την ασίστ του Λεκαβίτσιους και δεν είχε πρόβλημα να καρφώσει εντυπωσιακά στο καλάθι των Ροδιτών.

Με το που πάτησε παρκέ στο τέλος της πρώτης περιόδου, έδωσε πνοή στην Ένωση και τη βοήθησε να πάρει προβάδισμα στο σκορ με την παρουσία του σε άμυνα και επίθεση.

Δείτε το κάρφωμα του