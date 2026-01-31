Ολυμπιακός: Με δεκάδα απέναντι στο Περιστέρι
Με δέκα παίκτες θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός απέναντι στο Περιστέρι, μετά τα προβλήματα που κράτησαν εκτός τους Βεζένκοβ και Παπανικολάου.
Ο Σάσα Βεζένκοβ θα εκτίσει την τιμωρία που του επιβλήθηκε μετά την απόφαση του Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ για τα όσα έγιναν στη Ρόδο.
Ο Κώστας Παπανικολάου από την άλλη ταλαιπωρείται από ισχιαλγία και θα μείνει εκτός για λίγες ημέρες.
Έτσι, ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί με 4 Έλληνες και 6 ξένους στο παιχνίδι απέναντι στο Περιστέρι.
Αναλυτικά η δεκάδα του Ολυμπιακού:
Γουόκαπ, Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Χολ, Φουρνιέ.
Νίκολς, Καρντένας, Βαν Τούμπεργκε, Πετράκης, Πέιν, Ιτούνας, Μουράτος, Κακλαμανάκης, Χάρις, Παπαδάκης και Κάριους οι 12 του Περιστερίου
