Ολυμπιακός: Με δεκάδα απέναντι στο Περιστέρι

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Γιώργος Μπαρτζώκας
Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι παραθέτοντας δεκάδα στο παρκέ!

Με δέκα παίκτες θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός απέναντι στο Περιστέρι, μετά τα προβλήματα που κράτησαν εκτός τους Βεζένκοβ και Παπανικολάου.

Ο Σάσα Βεζένκοβ θα εκτίσει την τιμωρία που του επιβλήθηκε μετά την απόφαση του Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ για τα όσα έγιναν στη Ρόδο.

Ο Κώστας Παπανικολάου από την άλλη ταλαιπωρείται από ισχιαλγία και θα μείνει εκτός για λίγες ημέρες.

Έτσι, ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί με 4 Έλληνες και 6 ξένους στο παιχνίδι απέναντι στο Περιστέρι.

 

Αναλυτικά η δεκάδα του Ολυμπιακού:

Γουόκαπ, Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Χολ, Φουρνιέ.

Νίκολς, Καρντένας, Βαν Τούμπεργκε, Πετράκης, Πέιν, Ιτούνας, Μουράτος, Κακλαμανάκης, Χάρις, Παπαδάκης και Κάριους οι 12 του Περιστερίου

