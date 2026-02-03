Ο Εβάν Φουρνιέ, ευστοχώντας σε με μια τρίποντη... βόμβα έστειλε το παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στην Ντουμπάι BC στην παράταση.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Ντουμπάι BC στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρέθηκε πίσω στο σκορ (95-92) και πέντε δευτερόλεπτα να απομένουν και με τρίποντο θα έστελνε το παιχνίδι στο έξτρα πεντάλεπτο.

Έπειτα από time out των «ερυθρολεύκων», ο Ολυμπιακός έβαλε την μπάλα στο παρκέ και ο Εβάν Φουρνιέ, αφού ξεμαρκαρίστηκε με μια προσποίηση, ευστόχησε σε τρίποντη... βόμβα (95-95), στέλνοντας το ματς στην παράταση.