Ντουμπάι BC - Ολυμπιακός: Η τρίποντη... βόμβα του Φουρνιέ!

Newsroom
fournie_euroleague_tv
Ο Εβάν Φουρνιέ, ευστοχώντας σε με μια τρίποντη... βόμβα έστειλε το παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στην Ντουμπάι BC στην παράταση.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Ντουμπάι BC στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρέθηκε πίσω στο σκορ (95-92) και πέντε δευτερόλεπτα να απομένουν και με τρίποντο θα έστελνε το παιχνίδι στο έξτρα πεντάλεπτο.

Έπειτα από time out των «ερυθρολεύκων», ο Ολυμπιακός έβαλε την μπάλα στο παρκέ και ο Εβάν Φουρνιέ, αφού ξεμαρκαρίστηκε με μια προσποίηση, ευστόχησε σε τρίποντη... βόμβα (95-95), στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Δείτε το τρίποντο του Φουρνιέ:

 

@Photo credits: euroleaguetv
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     