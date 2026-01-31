ΑΕΚ: Χωρίς Κουζμίνσκας-Κατσίβελη η... 10άδα με Κολοσσό, μέσα ο Νάναλι
Μετά τη μεγάλη νίκη επί της Άλμπα, η ΑΕΚ επιστρέφει εντός των τειχών και κοντράρεται με τον Κολοσσό στη SUNEL Arena (18:15).
O Ντράγκαν Σάκοτα δεν θα έχει στη διάθεση του τους Μιντάουγκας Κουζμίνσκας και Δημήτρη Κατσίβελη. Ο πρώτος επιλέχθηκε να μείνει εκτός εξάδας ξένων, με τον Έλληνα γκαρντ να συνεχίζει την αποθεραπεία για το θέμα στο γόνατο.
Επιστρέφει στην 10άδα ο Τζέιμς Νάναλι που ήταν εκτός κόντρα στην Άλμπα. Ο Μπράουν πήρε τη θέση του Αρμς στο ρόστερ της Stoiximan GBL.
Η 10άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Μπράουν, Φλιώνης, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Νάναλι, Μπάρτλεϊ και Χαραλαμπόπουλος.
Η 12άδα του Κολοσσού: Ραντλ, Κένεντι, Καράμπελας, Κολοβέρος, Μακ, Πετρόπουλος, Νίκολς, Χρυσικόπουλος, Καλαϊτζάκης, Κουρουπάκης, Γκαλβανλινι και Έικιν.
