Σάκοτα ενόψει Κολοσσού: «Δεν θέλουμε να μπλέξουμε»

Για την αναμέτρηση της ΑΕΚ κόντρα στον Κολοσσό μίλησε ο Ντράγκαν Σάκοτα, τονίζοντας πως το κομμάτι της συγκέντρωσης είναι το «κλειδί» που θα δώσει τη νίκη στην ομάδα του.

Η ΑΕΚ φιλοξενεί στη «Sunel Arena» τον Κολοσσό για την 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στο ρόστερ των Ροδιτών, καθώς και στο στοιχείο που θα πρέπει να έχει η ομάδα του, προκειμένου να πάρει τη νίκη.

Η Ένωση έχει την ψυχολογία με το μέρος της, αφού προέρχεται από μεγάλη νίκη στο Basketball Champions League, κόντρα στην Άλμπα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντράγκαν Σάκοτα:

«Μετά τις τελευταίες του προσθήκες, ο Κολοσσός έχει μία διαφορετική περιφέρεια, με παίκτες, οι οποίοι έχουν έφεση στο σκοράρισμα και είναι έμπειροι.

Αυτό που δεν έχει αλλάξει είναι η «frontline», αφού διαθέτει ψηλούς, που έχουν εξαιρετικά νούμερα όσο αφορά στα επιθετικά ριμπάουντ.

Γενικότερα, ο Κολοσσός αξίζει το σεβασμό μας. Ξέρουμε, ότι και η νοοτροπία, που έχει στα τελευταία ματς είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με τα προηγούμενα. Πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι και να κάνουμε ένα υπεύθυνο παιχνίδι.

Συνεχίζουμε την πορεία μας. Δε θέλουμε να μπλέξουμε. Θέλουμε να αυξήσουμε το ρεκόρ μας και να βελτιώσουμε κάποια νούμερα σε σχέση με την περασμένη περίοδο και ελπίζουμε ο κόσμος, που θα έρθει να μας δει, να μείνει ευχαριστημένος».