ΑΕΚ: Μπράουν αντί Αρμς στη Stoiximan GBL

Νίκος Καρφής
Ο Γκρεγκ Μπράουν πλέον θα μπορεί μπορεί να ενισχύει την ΑΕΚ και στις υποχρεώσεις της στα παιχνίδια της Stoiximan GBL.

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε αλλαγή στο ρόστερ των ξένων της στη Stoiximan GBL. Πιο συγκεκριμένα, η Ένωση αντικατέστησε τον Άντονις Αρμς, με τον Γκρεγκ Μπράουν, για τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο Μπράουν έκανε το ντεμπούτο του με την ΑΕΚ στο παιχνίδι κόντρα στην Άλμπα για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των «16» του Basketball Champions League. Ο Αμερικανός φόργουορντ γέμισε τη στατιστική του καθώς τελείωσε την αναμέτρηση με 9 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα.

Πλέον θα έχει την ευκαιρία να ενισχύει την ομάδα του και στο ελληνικό πρωτάθλημα και αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του, κόντρα στον Κολοσσό (31/01, 18:15) στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής.

