Ο Κολοσσός προπονήθηκε την Πέμπτη (29/1) στο Κορωπί με νέο πρόσωπο τον Κεόντρε Κένεντι.

Με τον Κεόντρε Κένεντι να αποτελεί το νέο πρόσωπο της ομάδας προπονήθηκε την Πέμπτη (29/1) ο Κολοσσός στο Κορωπί εν όψει του αγώνα πρωταθλήματος με την ΑΕΚ στη SUNEL Arena.

Οι «θαλασσί» που έχουν αφήσει πίσω τους τον αγώνα του Κυπέλλου με τον Ηρακλή στο «Ιβανώφειο» είχαν την πρώτη γνωριμία με το νέο τους συμπαίκτη. Ο 26χρονος Αμερικανός συνομίλησε με τον Άρη Λυκογιάννη πριν την έναρξη της προπόνησης, προκειμένου να μάθει ποιος θα είναι ο ρόλος του στην ομάδα, ενώ γνωρίστηκε και με τους συμπαίκτες του.

Ο Κεόντρε Κένεντι ξεκίνησε τη σεζόν στη Σερβία με τη φανέλα της Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, όπου σε 25 αγώνες σε Αδριατική λίγκα και Basketball Champions League είχε κατά μέσο όρο 6,5 πόντους, 1,7 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ, σουτάροντας με ποσοστό 44% στα τρίποντα.

Στην προπόνηση της Παρασκευής (30/1) ο Άρης Λυκογιάννης αναμένεται να αποφασίσει εάν θα τον συμπεριλάβει στη 12αδα για πρώτη φορά στη Stoiximan GBL. Θα εξαρτηθούν πολλά από την αγωνιστική του κατάσταση.

Όσο για τον Μίλαν Μπάρμπιτς αναμένεται να λυθεί το συμβόλαιο του και να αποχωρήσει από τον Κολοσσό, καθώς ο Έλληνας τεχνικός θεωρεί πως δεν μπορεί να βοηθήσει από τη στιγμή που υπάρχουν ήδη επτά ξένοι στην ομάδα.