Μυστακίδης: «Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών»

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Τέλη Μυστακίδη, εξέφρασε τη θλίψη του αλλά και τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία.

Η ελληνική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από την απώλεια ανθρώπινων ψυχών και στο τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε άδικα τη ζωή των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Με δήλωσή του, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Τέλης Μυστακίδης, εξέφρασε τα θερμά συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων τονίζοντας την συμπαράστασή του όπως και στους τραυματίες φίλους του ΠΑΟΚ.

Η δήλωση του Τέλη Μυστακίδη:

«Είμαστε όλοι βαθιά συντετριμμένοι από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε φιλάθλους μας. Τα παιδιά ταξίδευαν για να στηρίξουν την αγαπημένη μας ομάδα, τον ΠΑΟΚ. Αντί να φτάσουν στη Γαλλία για να δουν την ομάδα να κερδίζει, έχασαν τόσο άδικα και πρόωρα τη ζωή τους με τον πιο τραγικό τρόπο.

Στέλνουμε τα πιο ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους. Στεκόμαστε στο πλευρό τους, όπως και σε όσους τραυματίστηκαν και δίνουν τη δική τους μάχη, και τους ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις τόσο δύσκολες στιγμές.

Τέλης Μυστακίδης».