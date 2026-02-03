Διαγωνισμός φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ x Gazzetta: Κερδίστε προσκλήσεις για τα ματς της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, σε συνεργασία με το Gazzetta, σε βάζουν στην κλήρωση μέσω Instagram για 4 διπλές προσκλήσεις REGULAR και 1 διπλή πρόσκληση VIP, για τα ματς της 18ης Αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Θες να δεις τα ματς της 18ης Αγωνιστικής της Stoiximan GBL από κοντά και να ζήσεις την ατμόσφαιρα στο γήπεδο; Τώρα έχεις την ευκαιρία.

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, σε συνεργασία με το Gazzetta, σου δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσεις συνολικά 4 διπλές REGULAR προσκλήσεις και 1 διπλή πρόσκληση VIP για τα ματς της 18ης Αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Πιο συγκεκριμένα, σε στέλνει για να δεις από κοντά τους αγώνες:

07/02 – ΑΕΚ BC vs ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY (2 διπλές REGULAR και 1 vip πρόσκληση)

08/02 – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA (2 διπλές REGULAR προσκλήσεις)

Για να πάρεις μέρος, κάνε like στο παρακάτω post στο Instagram, γράψε στα σχόλια με ποιον θα πας στο γήπεδο και ακολούθησε τα προφίλ @gazzetta.gr και @vikosofficial.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις ​4/​2, ώρα 17:00.