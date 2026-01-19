Γιαννακόπουλος: Τι απάντησε στην ΚΑΕ Ολυμπιακός
Απάντηση στην ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός έδωσε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο «ισχυρός άνδρας» του Παναθηναϊκού AKTOR δήλωσε εγγράφως πως δεν επιθυμεί την καταδίκη της ΚΑΕ Ολυμπιακός για μια δικαστική υπόθεση προηγούμενων ετών.
Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ωστόσο εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία απάντησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Μάλιστα, αναρωτήθηκε για την κίνηση αυτή της διοίκησης του Ολυμπιακού λέγοντας: «Έχοντας αθωωθεί, δεδομένα καταδικαζόσασταν για ψευδή καταμήνυση. Και αντί να λέτε και ευχαριστώ, ειρωνεύεστε και από πάνω; Έλα Χριστέ και Παναγία...».
Μάλιστα, για το θέμα πήρε θέση και η δικηγόρος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, Μαργαρίτα Θάνου, αναλύοντας μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, όσα συνέβησαν στις δικαστικές αίθουσες νωρίτερα μέσα στην ημέρα.
