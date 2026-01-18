Ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Αριστοτέλης Μυστακίδης βρέθηκε στα αποδυτήρια της ομάδας και εξέφρασε την ικανοποίηση για την εικόνα, παρά την ήττα από τον Παναθηναϊκό.

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης βρέθηκε στην PAOK Sports Arena για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της 15ης αγωνιστικής, με τον ΠΑΟΚ να φτάνει στα όριά του τον Παναθηναϊκό, αλλά τους «πράσινους» τελικά να φεύγουν νικητές από τη Θεσσαλονίκη.

Ωστόσο, ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ ήταν απόλυτα ευχαριστημένος από αυτό που παρουσίασε η ομάδα του στο παρκέ. Αμέσως μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο κ. Μυστακίδης βρέθηκε στα αποδυτήρια της ομάδας.

Εκεί όπου εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα όσα είδε στο παρκέ και έδωσε συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα για την προσπάθειά της απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ενώ προέβη και στην ακόλουθη δήλωση: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Με τη στήριξή σας σηκώσατε την ομάδα και σήμερα είδαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ως ομάδα και ως ΠΑΟΚ γνωρίζουμε πολύ καλά ό,τι έχουμε τις δυνατότητες να το πετύχουμε».