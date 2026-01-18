Ο Παντελής Μπούτσκος αντικατέστησε τον Ζντοβτς λόγω της αποβολής του στην συνέντευξη Τύπου, με τον ασίσταντ κόουτς του ΠΑΟΚ να μιλάει για την προσπάθεια του Δικεφάλου απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο Παντελής Μπούτσκος πήρε τη θέση του Γιούρι Ζντοβτς, ο οποίος αποβλήθηκε στην πρώτη περίοδο και μίλησε για την ήττα του ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Παντελής Μπούτσκος:

«Έχουμε πίκρα που δεν φύγαμε νικητές από τις τέσσερις γραμμές. Ήταν μεγάλη η προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά στο τρίτο δεκάλεπτο με επιμέρους 31-12. Αυτό σημαίνει πολλά για εμάς. Σίγουρα τα παιδιά υπερέβαλαν στην προσπάθεια. Κάτι μας στοίχησε. Κάναμε φθηνά λάθη και ο Παναθηναϊκός πήρε το μομέντουμ και το προβάδισμα. Δοκιμάσαμε κοντό και ψηλό σχήμα. Τα 17 λάθη είναι πολλά και στοιχίζουν απέναντι σε έναν τέτοιο αντίπαλο. Όταν παράγεις καλά σουτ και αστοχείς, είναι σημαντικό να μείνεις ζωντανός με το next play mentality. Πολεμήσαμε. Θέλαμε να δει ο κόσμος πώς πολεμάμε. Ο κόσμος έχει θέσει υψηλά στάνταρ για εμάς και μας δίνει αυτοπεποίθηση.

Ο ιδιοκτήτης, ο κ. Μυστακίδης, μίλησε στους παίκτες και έδωσε ένα όραμα για το πώς πρέπει να συνεχίζουμε και να προσεγγίζουμε τα παιχνίδια. Είναι πολύ σημαντικό να δω τα κριτήρια των διαιτητών στις επαφές. Ο Γιούρι Ζντοβτς είχε πολλά παράπονα και υπήρχε το αίσθημα αδικίας. Πρέπει να δούμε τις επαφές στα σκριν και στα ριμπάουντ. Δεν τα καταφέραμε αλλά πρέπει να έχουμε το κεφάλι ψηλά. Είμαστε περήφανοι στο πως πολεμήσαμε.

Για το πρώτο ημίχρονο: «Δεν είναι αποδεκτή αυτή η εικόνα. Συζητήσαμε για το πώς προσεγγίζουμε τα παιχνίδια. Δεν είναι η ποιότητα του αντιπάλου, αλλά ότι δώσαμε τα καλάθια στον Παναθηναϊκό τόσο εύκολα. Είμαστε σε μια κατεύθυνση για να το διορθώσουμε. Πρέπει να κοιταχτούμε στον καθρέφτη και πως προχωράμε βαθύτερα στους αυτοματισμούς μας. Πολεμήσαμε, δώσαμε ενέργεια στον κόσμο και πήραμε πίσω. Να χτίσουμε πάνω σε αυτό. Αγγίξαμε μια μεγάλη νίκη αλλά δεν φτάσαμε σε αυτό».

Για τις πολλές αλλαγές στην ομάδα: «Είναι σαν να αλλάζουμε… κινητήρες εν ώρα πτήσης. Αν αναλογιστούμε ότι άλλες ομάδες ψάχνουν χημεία για μήνες και δεν τη βρίσκουν, καταλαβαίνετε πόσο πολυσύνθετη διαδικασία είναι αυτή για εμάς.

Για τον Μπέβερλι: «Είχαμε από τα έξι παιχνίδια τα τελευταία τα πέντε εκτός έδρας και δυσκόλεψε λίγο το δέσιμό μας ως ομάδα. Ολοι κάνουν τρομερή προσπάθεια και είναι πολύ καλοί χαρακτήρες. Είναι ανταγωνιστική λίγκα και θέλουμε να χτίσουμε μια ομάδα που θα είναι όλο και καλύτερη».

Για το αν ήταν ξανά πρώτος προπονητής του ΠΑΟΚ: «Μέσα στο Αλεξάνδρειο ήμουν ξανά σε αυτή τη θέση όταν κερδίσαμε και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις.

Για τα επιθετικά ριμπάουντ: «Θέλουμε ταχύτητα, ένταση και στις δύο μεριές. Θέλουμε τα επιθετικά ριμπάουντ να είναι το σημάδι μας και η προσπάθεια του Μουρ είναι ιδιαίτερη».