Δείτε τα highlights από το πώς κατάφερε να περάσει ο Παναθηναϊκός από τη Θεσσαλονίκη κερδίζοντας μέσα στην PAOK Sports Arena τον ΠΑΟΚ.

Ο Παναθηναϊκός πέρασε δια πυρός και σιδήρου από την Πυλαία μέχρι να φτάσει στη νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ με 74-69.

Αν και ο «δικέφαλος» επέστρεψε από το -21 και έφτασε στο σημείο να προηγηθεί και με πέντε πόντους διαφορά, οι «πράσινοι» πήραν εκ νέου τα ηνία στην τελευταία περίοδο και δεν άφησε τους γηπεδούχους να φτάσουν στην έκπληξη της 15ης αγωνιστικής.

Με κορυφαίο τον Ρισόν Χολμς ήταν ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού (11π., 8ριμπ.) με τους Όσμαν (13π.) και Γκραντ (10π.) να συμπληρώνουν τον Αμερικανό σέντερ, την ώρα που ο Κώστας Σλούκας ήταν κομβικός στα κρίσιμα σημεία.