ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Ο Ζντοβτς αποβλήθηκε μετά από μόλις 9 λεπτά
Ο Γιούρι Ζντοβτς δέχθηκε δύο τεχνικές ποινές στην πρώτη περίοδο του ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός, με τον Σλοβένο κόουτς να αποβάλλεται.
Χωρίς τον Γιούρι Ζντοβτς θα τελειώσει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ, καθώς ο Σλοβένος αποβλήθηκε μόλις στο πρώτο δεκάλεπτο με δύο τεχνικές ποινές.
Ο Γιούρι Ζντοβτς δέχθηκε την πρώτη τεχνική ποινή στο 5' για διαμαρτυρία, ενώ η δεύτερη ήρθε στο 9', με τον Σλοβένο να παίρνει την άγουσα για τα αποδυτήρια και να αφήνει την ομάδα του χωρίς τον χεντ κόουτς της στα τρία εναπομείναντα δεκάλεπτα.
Η αποβολή του Γιούρι Ζντοβτς:
