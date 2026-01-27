Η ΚΑΕ Περιστερίου μέσω ανακοίνωσης, εξέφρασε τα συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων των οπαδών του ΠΑΟΚ, που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία.

Η χώρα βυθίστηκε στο πένθος, μετά τον θάνατο επτά φίλων του ΠΑΟΚ, που σκοτώθηκαν έπειτα από τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η ΚΑΕ Περιστερίου μέσω επίσημης ανακοίνωσης που εξέδωσε, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων που έχασαν άδικα τη ζωή τους, σε ένα ταξίδι που ξεκίνησε για αναψυχή και είχε τραγικό τέλος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Περιστερίου:

«Η ΚΑΕ Περιστέρι εκφράζει τη βαθιά οδύνη της για την τραγωδία που συγκλόνισε το πανελλήνιο με την απώλεια των οπαδών του ΠΑΟΚ στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα που συνέβη στη Ρουμανία. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους τους και ευχές για καλή ανάρρωση στους τραυματίες».