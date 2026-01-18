Ο Παναθηναϊκός πετούσε... φωτιές στο πρώτο δεκάλεπτο απέναντι στον ΠΑΟΚ και σκόραρε 28 πόντους, φτιάχνοντας από νωρίς διαφορά 19 πόντων.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL και με μπροστάρη τον Τσέντι Όσμαν, είχε ένα «καυτό» πρώτο δεκάλεπτο.

Οι «πράσινοι» έκλεισαν το δεκάλεπτο με προβάδισμα 19 πόντων (9-28, 10'), σε ένα διάστημα που υπήρξε αρκετή ένταση με τον Γιούρι Ζντοβντς να φεύγει από το παρκέ με δύο τεχνικές ποινές.

Ο Παναθηναϊκός δέχτηκε μόλις τρία σουτ εντός παιδιάς, με τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν να μετρούν 8/11 δίποντα, 2/4 τρίποντα και 7 ασίστ για μόλις 3 λάθη.

Πρώτος σκόρερ στο διάστημα αυτό ήταν ο Τσέντι Όσμαν με 9 πόντους, για να ακολουθήσει ο Βασίλης Τολιόπουλος με 7 και ο Τζέριαν Γκραντ με 6.