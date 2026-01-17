Παπαθεοδώρου: «Πολύ δύσκολο να ανταγωνιστείς τον Ολυμπιακό»

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου στάθηκε στην πολύ καλή κατάσταση που βρίσκεται ο Ολυμπιακός και στη δυσκολία να τον ανταγωνιστεί το Μαρούσι.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Αμαρουσίου, πετυχαίνοντας τρίτη διαδοχική 100άρα στη Stoiximan GBL με 104-89 στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής.

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου στις δηλώσεις του μετά το φινάλε της αναμέτρησης στάθηκε στην πολύ καλή εικόνα των Πειραιωτών μιλώντας για το παιχνίδι.

Αναλυτικά

«Ο Ολυμπιακός είναι σε καλή κατάσταση αυτή την εποχή και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανταγωνιστείς εναντίον του. Στο δεύτερο ημίχρονο ανεβάσαμε τον ρυθμό μας στην άμυνά μας, βγάλαμε περισσότερες άμυνες σε σχέση με το πρώτο και είχαμε καλύτερη δημιουργία και αυτοπεποίθηση στην επίθεσή μας. Είμαστε σε μια διαδικασία αυτή την στιγμή που θέλουμε να δημιουργήσουμε καλύτερες λειτουργίες στην άμυνα και την επίθεσή μας, χρησιμοποιούμε αυτά τα παιχνίδια για αυτόν τον λόγο».

Για την σκληράδα που έδωσε ο Ντε Σόουζα, είπε: «Αυτός είναι στόχος, θέλουμε να έχουμε καλύτερη εικόνα, να γίνουμε πιο σκληροί όπως στο δεύτερο ημίχρονο και να μπορέσουμε να πάρουμε τις νίκες που χρειάζεται».