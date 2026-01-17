Ολυμπιακός - Μαρούσι: Τα highlights της «ερυθρόλευκης» νίκης

Ευτυχία Οικονομίδου
fournier_eurokinissi
Oι καλύτερες στιγμές της νίκης του Ολυμπιακού κόντρα στο Μαρούσι για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Αμαρουσίου, πετυχαίνοντας τρίτη διαδοχική 100άρα στη Stoiximan GBL με 104-89 στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης

@Photo credits: eurokinissi
     

