Ολυμπιακός - Μπαρτζώκας: Έξαλλος Μπαρτζώκας με τις πάσες πίσω από την πλάτη των παικτών του (vid)
Δεν πήρε καλά κάποιες αποφάσεις των παικτών του ο Γιώργος Μπάρτζωκας κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου. Ο Έλληνας προπονητής πήρε timeout περίπου τρία λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου και... τρελάθηκε με δύο πάσες πίσω από την πλάτη των Σάσα Βεζένκοβ και Γιαννούλη Λαρεντζάκη.
Δεν ήταν ευχαριστημένος με αυτά που είδε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα o προπονητής του Ολυμπιακού και έδειξε τον εκνευρισμό του.
Δείτε τι έγινε
