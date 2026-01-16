Προμηθέας: Παίρνει Μπέλο-Οσάτζι
Πριν από τρεις μέρες ο Προμηθέας ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον Πάουλι Πόλικαπ. Tην Τετάρτη ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζόρνταν Τάκερ.
Αλλά δεν σταματά εκεί, αφού συνεχίσει να θέλει να μπαλώσει τις... τρύπες. Για αυτόν τον λόγο οι Πατρινοί όπως όλα δείχνουν, θα κάνουν δικό τους τον Τζουμπρίλ Μπέλο-Οσάτζι (27 ετών) που παίζει στο «4» και το «5».
Aγωνίζεται στην Ουγγαρία με τη Σομπατέλι και φέτος στο εγχώριο πρωτάθλημα μετρά 11.2 πόντους και 5.6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 14 ματς. Επίσης σε 8 ματς του FIBA Europe Cup έχει 8.8 πόντους και 4.6 ριμπάουντ ανά ματς. Διεθνής με τη Μεγάλη Βρετανία.
Οι Πατρινοί έχουν μπροστά τους το Σάββατο ένα εντός έδρας ματς κόντρα στον Πανιώνιο και αναμένεται να έχουν άλλη μια λύση στην frontline τους με τον Βρετανό ψηλό
