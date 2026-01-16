Προμηθέας: Παίρνει Μπέλο-Οσάτζι

Προμηθέας: Παίρνει Μπέλο-Οσάτζι

Νίκος Καρφής
Mπέλο

bet365

Ο Προμηθέας αναμένεται να κάνει δικό του τον Τζουμπρίλ Μπέλο-Οσάτζι για ενίσχυση ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Πριν από τρεις μέρες ο Προμηθέας ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον Πάουλι Πόλικαπ. Tην Τετάρτη ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζόρνταν Τάκερ.

Αλλά δεν σταματά εκεί, αφού συνεχίσει να θέλει να μπαλώσει τις... τρύπες. Για αυτόν τον λόγο οι Πατρινοί όπως όλα δείχνουν, θα κάνουν δικό τους τον Τζουμπρίλ Μπέλο-Οσάτζι (27 ετών) που παίζει στο «4» και το «5».

Aγωνίζεται στην Ουγγαρία με τη Σομπατέλι και φέτος στο εγχώριο πρωτάθλημα μετρά 11.2 πόντους και 5.6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 14 ματς. Επίσης σε 8 ματς του FIBA Europe Cup έχει 8.8 πόντους και 4.6 ριμπάουντ ανά ματς. Διεθνής με τη Μεγάλη Βρετανία.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Οι Πατρινοί έχουν μπροστά τους το Σάββατο ένα εντός έδρας ματς κόντρα στον Πανιώνιο και αναμένεται να έχουν άλλη μια λύση στην frontline τους με τον Βρετανό ψηλό

@Photo credits: fiba official
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα