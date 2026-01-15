Ο Μπράντον Τέιλορ έκανε την πρώτη του προπόνηση με τον Πανιώνιο στο κλειστό της Γλυφάδας.

Παρουσία του Μπράντον Τέιλορ πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (15/1) η προπόνηση του Πανιωνίου. Ο Αμερικανός άσος που τέθηκε στην διάθεση του Νέναντ Μάρκοβιτς είχε την πρώτη γνωριμία με τους συμπαίκτες του, ενώ συνομίλησε και με τον προπονητή του.

Ο Τέιλορ άφησε την Βίρτους Μπολόνια και επέλεξε τον Πανιώνιο μετά το πρέσινγκ του προπονητή των «κυανέρυθρων» το τελευταίο διάστημα και θα ηγηθεί της προσπάθειας για την παραμονή στην Stoiximan GBL.

Ο Αμερικανός άσος αποτελεί πολύ σημαντική μεταγραφική κίνηση που αλλάζει επίπεδο τον «Ιστορικό» και πλέον ο Νέναντ Μάρκοβιτς καλείται να τον εντάξει στην αγωνιστική του φιλοσοφία και να πάρει το μάξιμουμ, που μπορεί από τον ίδιο, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι της ομάδας.

Ο Μπράντον Τέιλορ πήρε την Πέμπτη (15/1) την πρώτη γεύση από τον Πανιώνιο και πλέον καλείται να προσαρμοστεί άμεσα στις απαιτήσεις και τα δεδομένα της ομάδας, ώστε να αποδώσει τα αναμενόμενα από τον αγώνα του Σαββάτου (17/1) με τον Προμηθέα στην Πάτρα, όπου και αναμένεται να πραγματοποιήσει το «ντεμπούτο» του.

Ήδη, οι συνεργάτες του Νέναντ Μάρκοβιτς του κάνουν ταχύρρυθμα μαθήματα, ώστε να μάθει τα συστήματα της ομάδας και να είναι γρήγορη και αποτελεσματική η προσαρμογή του.

Στο στρατόπεδο του Πανιωνίου η προσοχή πλέον είναι στραμμένη στον αγώνα με τον Προμηθέα, που αποτελεί έναν από τους τελικούς που υπάρχουν μέχρι την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος και την υλοποίηση του στόχου της παραμονής στην Stoiximan GBL.