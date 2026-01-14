Παίκτης του Πανιωνίου είναι με κάθε επισημότητα ο Μπράντον Τέιλορ.

Πολύ σημαντική κίνηση για τον Πανιώνιο ενόψει της συνέχειας της σεζόν. Οι κυανέρυθροι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Μπράντον Τέιλορ που έρχεται να δώσει λύσεις στη γραμμή των γκαρντ.

Ο παίκτης δηλώθηκε στο Eurocuo και θα έχει δικαίωμα συμμετοχής και στην Ευρώπη στους αγώνες που απομένουν. Ο παίκτης θα είναι αύριο στην Αθήνα.

Aναλυτικά

Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Cosmorama Travel καλωσορίζει στην οικογένειά της τον Αμερικανό point guard, Brandon Taylor, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα.

Ο Brandon Taylor γεννήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 1994 στο West Hollywood της California κι έχει ύψος 1,78 μέτρα. Μετά από το Pacific Hills Highschool εντάχθηκε στο πρόγραμμα της Utah στο NCAA οπου σε μια τετραετία σε 133 αγώνες είχε κατά μέσο όρο 9,55 πόντους- 3,22 ασίστ- 2,17 ριμπάουντ και 1,23 κλεψίματα ενώ σούταρε με 39,4% στα τρίποντα και με 80,7% στις ελεύθερες βολές.

Η επαγγελματική του καριέρα άρχισε στην Ουγγαρία από την Alba Fehervar (11,7 πόντοι- 4,8 ασίστ- 2,9 ριμπάουντ- 1,3 κλεψίματα με 39% στα τρίποντα) με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο και συνεχίστηκε στην Ρουμανία (Steaua όπου κατέγραψε 14,4 πόντους- 6 ασίστ- 3,7 ριμπάουντ- 1,5 κλεψίματα και 40% στα τρίποντα) και στην Ιταλία (Bergamo με 17,1 πόντους- 5,4 ασίστ- 3,7 ριμπάουντ- 2,3 κλεψίματα και ακόμα 39% στα τρίποντα και 87% στις ελεύθερες βολές).

Την περίοδο 2019-2020 μετακόμισε στην Γαλλία (Le Mans με 15,2 πόντους- 7,1 ασίστ- 2,2 ριμπάουντ και 1,4 κλεψίματα και ακόμα 38% στα τρίποντα και 92% στις βολές) και την επόμενη σεζόν επέστρεψε στην Ιταλία (Reggio Emilia με 14,8 πόντους- 4,5 ασίστ- 2,7 ριμπάουντ- 1,2 κλεψίματα).

Η Γαλλία και η Gravelines ήταν ο επόμενος σταθμός του (15,6 πόντοι- 5,1 ασίστ- 2,3 ριμπάουντ- 1,1 κλεψίματα και ακόμα 42% στα τρίποντα και 91% στις ελεύθερες βολές) ενώ την περίοδο 2022-2023 βρέθηκε στην Κίνα (Nigbo Rockets με 18,6 πόντους- 5,9 ασίστ- 4 ριμπάουντ και 1,3 κλεψίματα).

Επέστρεψε στην Ευρώπη και πέρασε τα επόμενα δύο χρόνια στην Ισπανία. Πρώτα στην Manresa (8,7 πόντοι- 3,2 ασίστ- 1,9 ριμπάουντ) κι ακολούθως στην Coruna (13,3 πόντοι- 6,9 ασίστ- 2,4 ριμπάουντ- 1,2 κλεψίματα- 42% στα τρίποντα και 91% στις βολές).

Την τελευταία διετία αγωνίστηκε στην Virtus Bologna με την οποία είχε και συμμετοχές στην Euroleague. Πέρυσι, όταν αναδείχθηκε και πρωταθλητής Ιταλίας, είχε κατά μέσο όρο 5,5 πόντους- 2,8 ασίστ και 47% στα τρίποντα και φέτος κατέγραψε 3,1 πόντους- 2,2 ασίστ.