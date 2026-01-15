H AEK ενημέρωσε τον κόσμο της πως απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών της, για την αναμέτρηση στην Καρδίτσα (16/1).

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην Καρδίτσα για την 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL, που είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 17 Ιανουαρίου (18:15). Οι άνθρωποι της Βασίλισσας ενημέρωσαν τους φιλάθλους της ομάδας από την Τετάρτη 14 Γενάρη για τον τρόπο που μπορούν να πάρουν εισιτήριο μεμονωμένα.

Και μια μέρα μετά η Ένωση ενημέρωσε τον κόσμο της πως μετά από απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Iωάννη Βρούτση, απαγορεύτευεται η οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών της ΑΕΚ για το ματς με την Καρδίτσα.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα προέρχεται από τέσσερις σερί νίκες στη Stoiximan GBL και θέλει να συνεχίσει τον δρόμο των επιτυχιών.

Αναλυτικά

Η ΑΕΚ ΒC ενημερώνει, ότι:

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Iωάννη Βρούτση, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών μας, για την αναμέτρηση Καρδίτσα Ιαπωνική – ΑΕΚ, η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο (17/01/2026, 18:15) στο Κ.Γ. «Γιάννης Μπουρούσης», στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.