Παναθηναϊκός - Περιστέρι: Η τρομερή κίνηση του Καλαϊτζάκη να στείλει στις βολές τον 18χρονο Τζιάλλα
Σε μια άξια συγχαρητηρίων κίνηση προχώρησε ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης!
Ο διεθνής γκαρντ/φόργουορντ του Παναθηναϊκού έδωσε την ευκαιρία στον 18χρονο Νίκο Τζιάλλα να «γράψει» τους πρώτους πόντους στην Stoiximan GBL.
Στα 14'' πριν από το τέλος του αγώνα, ο «Κάλα» έκανε επίτηδες φάουλ στον Τζιάλλα προκειμένου να στηθεί στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Και ο 18χρονος γκαρντ ευστόχησε και στις δύο βολές που κλήθηκε να εκτελέσει.
Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.