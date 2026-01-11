Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης έδωσε την ευκαιρία στον 18χρονο Νίκο Τζιάλλα να χριστεί σκόρερ με δύο ελεύθερες βολές.

Σε μια άξια συγχαρητηρίων κίνηση προχώρησε ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης!

Ο διεθνής γκαρντ/φόργουορντ του Παναθηναϊκού έδωσε την ευκαιρία στον 18χρονο Νίκο Τζιάλλα να «γράψει» τους πρώτους πόντους στην Stoiximan GBL.

Στα 14'' πριν από το τέλος του αγώνα, ο «Κάλα» έκανε επίτηδες φάουλ στον Τζιάλλα προκειμένου να στηθεί στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Και ο 18χρονος γκαρντ ευστόχησε και στις δύο βολές που κλήθηκε να εκτελέσει.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο