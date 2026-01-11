Μαρούσι - Προμηθέας: Ο Καραγιαννίδης χτύπησε στο πρόσωπο από αντιαθλητικό Ντε Σόουζα
Το Μαρούσι υποδέχτηκε τον Προμηθέα για την 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL με ένα σπάνιο σκηνικό να καταγράφεται κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Ο Αντώνης Καραγιαννίδης συγκεκριμένα, προσπάθησε να περάσει ανάμεσα από τα πόδια του Σίλβιο Ντε Σόουζα, ενώ λίγο αργότερα σε διαφορετική φάση της αναμέτρησης ο Ντε Σόουζα τελείωσε δυναμικά τη φάση με κάρφωμα μπροστά στον Καραγιαννίδη, όμως στην κίνηση υπήρξε άθελη επαφή στο πρόσωπο του Έλληνα ψηλού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να αποχωρήσει.
Κατά τη διάρκεια του τρίτου δεκαλέπτου έδειξε να έχει ξεπεράσει το πρόβλημα και πέρασε ξανά στο ματς.
Δείτε τη φάση
