Μία τρομερή έμπνευση του Κώστα Παπανικολάου μετατράπηκε στην ασίστ της ημέρας για τον Ολυμπιακό, στο παιχνίδι με την Καρδίτσα.

Μία στιγμή τρομερής έμπνευσης είχε ο Κώστας Παπανικολάου στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Καρδίτσα για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Ο αρχηγός του Ολυμπιακό με την μπάλα στον αέρα και έχοντας... μάτια στην πλάτη, ήξερε ακριβώς που βρισκόταν ο Άλεκ Πίτερς.

Δε χρειάστηκε καν να πιάσει την μπάλα ο Παπανικολάου, ο οποίος με το δεξί χέρι και με μία επαφή λες και παίζει βόλεϊ, έδωσε την μπάλα στον συμπαίκτη του, που μετέτρεψε την έμπνευση σε ασίστ με τρίποντο από τη γωνία.