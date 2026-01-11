Καρδίτσα - Ολυμπιακός: Η απίθανη ασίστ του Παπανικολάου με... μάτια στην πλάτη που θύμισε πασαδόρο βόλεϊ
Μία στιγμή τρομερής έμπνευσης είχε ο Κώστας Παπανικολάου στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Καρδίτσα για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Ο αρχηγός του Ολυμπιακό με την μπάλα στον αέρα και έχοντας... μάτια στην πλάτη, ήξερε ακριβώς που βρισκόταν ο Άλεκ Πίτερς.
Δε χρειάστηκε καν να πιάσει την μπάλα ο Παπανικολάου, ο οποίος με το δεξί χέρι και με μία επαφή λες και παίζει βόλεϊ, έδωσε την μπάλα στον συμπαίκτη του, που μετέτρεψε την έμπνευση σε ασίστ με τρίποντο από τη γωνία.
Η απίθανη ασίστ του Παπανικολάου
