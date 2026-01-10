Ο προπονητής της ΑΕΚ Ντράγκαν Σάκοτα αναφέρθηκε στον αγώνα με τη Μύκονο την Κυριακή (11/1, 13:00, ERTSPORTS 1) για την 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Τα προβλήματα τραυματισμών δεν αφήνουν σε ησυχία την ΑΕΚ, αλλά ο Ντράγκαν Σάκοτα και οι παίκτες του δεν το βάζουν κάτω και γι’ αυτό είναι αποφασισμένοι να αξιοποιήσουν την έδρα τους, παρότι παίζουν «κεκλεισμένων των θυρών» απέναντι στη Μύκονο (11/1, 13:00, ERTSPORTS 1) για την 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο «Σάλε» είδε το Σάββατο (10/1) στην προπόνηση να μην παίρνουν μέρος ο Δημήτρης Κατσίβελης (ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο) και ο Μάρκο Πετσάρσκι (ίωση). Ακόμη, εκτός δράσης παραμένει ο Γκρεγκ Μπράουν, ο οποίος διανύει το τελευταίο στάδιο αποθεραπείας.

«Παίζουμε με μία ομάδα, που αντιμετωπίσαμε και πριν δύο εβδομάδες, όμως οι συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές. Εμείς, δεν είμαστε ίδια ομάδα και δεν έχουμε και τον κόσμο στο πλευρό μας, αφού είμαστε ξανά τιμωρημένοι» δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα για την αναμέτρηση με τη Μύκονο.

Και πρόσθεσε: «Η Μύκονος προέρχεται από τρεις νίκες στα τελευταία τέσσερα ματς. Βρίσκεται σε καλή φόρμα και απαιτείται μεγάλη προσοχή και καλό διάβασμα, ώστε ν’ αντέξουμε μ’ αυτό το «ροτέισον» σε όλο το ματς. Ελπίζω, αύριο, να έχω διαθέσιμους τουλάχιστον, όσους παίκτες είχα σήμερα στην προπόνηση».