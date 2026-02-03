Μεξικανικά ΜΜΕ: «Την Πέμπτη στην Ελλάδα ο Χόρχε Σάντσες για τον ΠΑΟΚ»

Σχεδόν τελειωμένη παρουσιάζουν τη μεταγραφή του Χόρχε Σάντσες στον ΠΑΟΚ τα μεξικανικά ΜΜΕ, τονίζοντας ότι ο διεθνής μπακ ετοιμάζεται για ταξίδι στην Ελλάδα εντός της ημέρας

Σχεδόν «τελειωμένη» παρουσιάζουν τη μεταγραφή του Χόρχε Σάντσες στον ΠΑΟΚ τα μεξικανικά ΜΜΕ, τονίζοντας ότι ο διεθνής δεξιός μπακ είναι με το ενάμιση πόδι εκτός Κρουζ Αζούλ.

Σε νέο δημοσίευμα από τη χώρα του ποδοσφαιριστή, επισημαίνεται ότι «οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο» και προστίθεται πως, εφόσον η συμφωνία ολοκληρωθεί, ο Σάντσες αναμένεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα την Πέμπτη (5/2), προκειμένου να ενταχθεί άμεσα στον ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ομάδα στην οποία αγωνίζεται ο Γιώργος Γιακουμάκης φέρεται διατεθειμένη να καταβάλει ποσό μεταξύ 3 και 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων για την απόκτηση του Σάντσες, ένα νούμερο που –όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά– προσεγγίζει εκείνο που είχε δώσει η Κρουζ Αζούλ τον Ιούλιο του 2024 για να τον αποκτήσει.

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, πάντως, προκύπτει διαφορετική εικόνα ως προς το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, το συνολικό κόστος της μεταγραφής αναμένεται να διαμορφωθεί λίγο πάνω από τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, έπειτα από σκληρές διαπραγματεύσεις και αμοιβαίες υποχωρήσεις, επιβεβαιώνοντας ότι το deal βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία.