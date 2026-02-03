Ο Ιφαντίνο επιθυμεί να άρει την απαγόρευση που επιβλήθηκε στη Ρωσία και να της επιτραπεί να συμμετέχει ξανά σε διεθνείς διοργανώσεις.

Η Ρωσία εξακολουθεί να είναι αποκλεισμένη από όλες τις διεθνείς διοργανώσεις μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, και παρά το γεγονός ότι η σύγκρουση συνεχίζει αυτή είναι ακόμα σε εξέλιξη, η FIFA και ο πρόεδρός της, Τζιάνι Ινφαντίνο, φαίνεται πως έχουν αρχίσει να σκέφτονται το ενδεχόμενο του να άρουν το ban.

Ο πρόεδρος, που πρόσφατα απένειμε ένα ψεύτικο Βραβείο Ειρήνης στον Τραμπ, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η σχετική απόφαση πρέπει οπωσδήποτε να επανεξεταστεί. Ισχυρίστηκε ότι δεν έχει να προσφέρει πλέον τίποτα, αλλά να δημιουργήσει μεγαλύτερη πόλωση και να κάνει ακόμα πιο έντονο το μίσος απέναντι στη Ρωσία. Ο Ινφαντίνο είπε χαρακτηριστικά ότι θα ήταν πλέον πιο χρήσιμο να επιτραπεί σε αγόρια και κορίτσια να παίζουν ποδόσφαιρο και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης.

Ο ίδιος πρότεινε επίσης την αναθεώρηση των κανόνων της FIFA, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί στο καταστατικό της η αρχή ότι μια χώρα δεν θα πρέπει ποτέ να αποκλείεται από το ποδόσφαιρο λόγω των ενεργειών των πολιτικών ηγετών της. Την ίδια ώρα, η παγκόσμια κοινότητα εξακολουθεί να ζητά τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τις διεθνείς διοργανώσεις μετά την εισβολή στη Γάζα, χωρίς να έχει ωστόσο αποφασιστεί από την παγκόσμια ομοσπονδία το να προχωρήσει αυτό το ban.