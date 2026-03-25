Ο Εβάν Φουρνιέ έστειλε την αγάπη του στους Έλληνες, καθώς σε άπταιστα ελληνικά έστειλε τις δικές του ευχές για την 25η Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, μο Εβάν Φουρνιέ ευχήθηκε στους Έλληνες για την ιστορική επέτειο της 25ης Μαρτίου μέαα από το «Χ», γράφοντας μάλιστα την ευχή στα ελληνικά!

«Χρόνια Πολλά my friends», έγραψε στο «Χ» ο Γάλλος άσος του Ολυμπιακού, που δεν κρύβει την αγάπη του για τη χώρα που τον φιλοξενεί τον τελευαίο ενάμιση χρόνο.