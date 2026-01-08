Το ΑΕΚ - Μύκονος (11/1) για την 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL θα διεξαχθεί χωρίς κόσμο, μετά από απόφαση της ΔΕΑΒ.

Την εν λόγω απόφαφη την πήρε η ΔΕΑΒ, τιμωρώντας έτσι την ΑΕΚ για ένα καπνογόνο το οποίο είχε ανάψει οπαδός στην αναμέτρηση απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Έτσι, η ΑΕΚ θα υποδεχθεί την Μύκονο χωρίς τους φιλάθλους της στις εξέδρες της Sunel Arena.

Αναλυτικά η ενημέρωση του ΕΣΑΚΕ για το ΑΕΚ - Μύκονος:

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της ΔΕΑΒ, η αναμέτρηση ΑΕΚ- Μύκονος Betsson για την 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία φιλάθλων