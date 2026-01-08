ΑΕΚ - Μύκονος: Χωρίς κόσμο το ματς στη SUNEL Arena
Χωρίς κόσμο θα διεξαχθεί το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Μύκονο (11/1) για την 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Την εν λόγω απόφαφη την πήρε η ΔΕΑΒ, τιμωρώντας έτσι την ΑΕΚ για ένα καπνογόνο το οποίο είχε ανάψει οπαδός στην αναμέτρηση απέναντι στον Παναθηναϊκό.
Έτσι, η ΑΕΚ θα υποδεχθεί την Μύκονο χωρίς τους φιλάθλους της στις εξέδρες της Sunel Arena.
Αναλυτικά η ενημέρωση του ΕΣΑΚΕ για το ΑΕΚ - Μύκονος:
Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της ΔΕΑΒ, η αναμέτρηση ΑΕΚ- Μύκονος Betsson για την 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία φιλάθλων
