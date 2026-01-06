Ο προπονητής του Ηρακλή Ζόραν Λούκιτς αναφέρθηκε στην παρουσία του κόσμου στην αναμέτρηση με την Πολωνική Ντζίκι Βάρσοβα.

Ο Ηρακλής αντιμετωπίζει την Τετάρτη (07/01, 19:45) στο σημαντικότερο μέχρι τώρα παιχνίδι του στην European North Basketball League, στο Ιβανώφειο τη δυνατή Πολωνική ομάδα Ντζίκι Βάρσοβα.

Ο προπονητής του «γηραιού» Ζόραν Λούκιτς που υπολογίζει ιδιαίτερα την πολωνική ομάδα τόνισε τον υψηλό δείκτη δυσκολίας της αναμέτρησης. «Μετά από δύο πολύ σημαντικές εντός έδρας νίκες για τη Greek Basketball League, μπροστά μας είναι η Ντζίκι Βάρσοβα, μια από τις καλύτερες ομάδες της ENBL, η οποία διακρίνεται για το επιθετικό της παιχνίδι. Γενικά παίζει πολύ επιθετικά και παίρνει σωστές αποφάσεις στην μπροστινή πλευρά του παρκέ, στοιχεία που την καθιστούν ιδιαίτερα επικίνδυνη. Είναι μια ομάδα, η οποία πιστεύω θα πάει αρκετά μακριά στη διοργάνωση» δήλωσε.

Ο Σέρβος προπονητής κάλεσε τους φίλους της «κυανόλευκης» ομάδας να γεμίσουν το γήπεδο και να δημιουργήσουν την ίδια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα με τους δύο προηγούμενους αγώνες στη GBL. «Έπειτα απ’ αυτά τα δύο πετυχημένα αποτελέσματα στο ελληνικό πρωτάθλημα, με την απίστευτη υποστήριξη των φιλάθλων μας, θα ήθελα να τους δω να δημιουργούν την ίδια εκπληκτική ατμόσφαιρα και στην αυριανή αναμέτρηση, διότι είναι πολύ σημαντικό για μας να τους έχουμε στο πλευρό μας και με την παρουσία τους στο γήπεδο και τη βοήθεια, που θα μας δώσουν θα είναι σίγουρα ένας πιο εύκολος αγώνας για μας. Φίλοι του Ηρακλή, σας περιμένουμε στο γήπεδο για να μας στηρίξετε στη δύσκολη προσπάθειά μας να πάρουμε μια ακόμη νίκη και να διευρύνουμε το σερί μας…» συμπλήρωσε.