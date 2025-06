Το γαστρονομικό ταξίδι του Φουρνιέ: Από το σουβλάκι στο... ραβανί και την τυρόπιτα

Έναν χρόνο στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό, ο Εβάν Φουρνιέ δοκίμασε αλμυρούς και γλυκούς «πειρασμούς» και το Gazzetta κάνει αναδρομή στο... γαστρονομικό του ταξίδι.

Μετά την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό, ο Εβάν Φουρνιέ αποφάσισε να γυρίσει τα ελληνικά νησιά και να απολαύσει τις διακοπές του. Φυσικά σε αυτό του το ταξίδι δε θα μπορούσε να μη συνεχίσει να γεύεται την ελληνική κουζίνα.

Η τελευταία του δοκιμή ήταν μία... τυρόπιτα, η οποία τον ξετρέλανε. «Δοκίμασα τυρόπιτα χθες και με συγκλόνισε. Η λίστα μου αλλάζει διαρκώς» ανέφερε στο αγαπημένο του twitter.

Η αγάπη του για την ελληνική κουζίνα και για τις διαφορετικές γεύσεις, σε σχέση με τα όσα γνώριζε ως τώρα, ξεκίνησε από πολύ νωρίς. Συγκεκριμένα από τη μέρα που πάτησε στην Αθήνα. Λίγο μετά τη θερμή υποδοχή των φίλων του Ολυμπιακού στο αεροδρόμιο, ο Φουρνιέ ξεκίνησε με παραδοσιακό ελληνικό σουβλάκι.

Τονίζοντας πως ήταν φανταστικό αυτό που δοκίμασε, πού αλλού, στο αγαπημένο του twitter. Εκεί όπου φροντίζει έως και σήμερα να καταθέτει όσα δοκιμάζει. Μάλιστα σε τέτοιον βαθμό, που κάποια στιγμή έφτασε στα... όριά του τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος χιουμοριστικά απάντησε «άρχισε πάλι», όταν ο σταρ του Ολυμπιακού ανέφερε ότι το σουβλάκι είναι πολύ καλύτερο από το κεμπάπ.

Η συνέχεια ήρθε τον Δεκέμβριο. Όταν ο Ολυμπιακός πέρασε από την έδρα του Πανιωνίου σε παιχνίδι της κανονικής διάρκειας για τη Stoiximan GBL. Και τότε ο Γάλλος σταρ γεύτηκε φέτα. «Αν δεν έχεις φάει στην Ελλάδα, δεν έχεις φάει ποτέ» έγραψε στο twitter, με αρκετούς να του στέλνουν φέτα με το... κιλό και να ποστάρει τη φωτογραφία στο twitter.

Ωστόσο τα γλυκά είναι αυτά που τον κέρδισαν. Μπορεί η αυστηρή διατροφή του να τον κρατάει μακριά από πειρασμούς, άλλωστε ο ίδιος έχει φέρει μαζί του στην Ελλάδα προσωπικό σεφ. Όμως όταν βρίσκει ευκαιρία δοκιμάζει γλυκά. Κάτι που ανάγκασε μέχρι και την EuroLeague να τον ρωτήσει σχετικά με τον χαλβά. «Επιτρέψτε μου να σας συστήσω στη νέα μου αγάπη... τον χαλβά» ήταν τα λόγια του Γάλλου.

