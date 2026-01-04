Μίλιτσιτς: «Βγάλαμε αντίδραση αλλά δεν ήρθε το αποτέλεσμα»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς στάθηκε στην αντίδραση του Άρη μετά τη βαριά ήττα από την Τσεντεβίτα αλλά και στις λεπτομέρειες που κόστισαν απέναντι στον Ολυμπιακό.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής του Άρη είπε αρχικά ότι… «ήταν σκληρό παιχνίδι για μας διότι χάσαμε αλλά νομίζω ότι βγάλαμε πνευματική αντίδραση μετά από τον ευρωπαϊκό αγώνα στον οποίον όλα μας πήγαν στραβά. Παίξαμε με μεγαλύτερη ένταση και ταχύτητα μη έχοντας πολλές επιλογές στο rotation. Ήμασταν πιο αθλητικοί, γι’ αυτό είχαμε ανταγωνιστική εικόνα απέναντι σε μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός. Είδα βελτίωση στην ομάδα μου και την κατεύθυνση στην οποία θέλω να βαδίσουμε. Ο Ολυμπιακός έβαλε μερικά μεγάλα και διαδοχικά σουτ στο κρίσιμο σημείο, περισσότερο σημαντικό ήταν όμως αυτό από τη γωνία, εκεί που η ομάδα μου είχε μειώσει στους δύο πόντους (80-82). Μπορώ να είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια, όχι φυσικά από το αποτέλεσμα».

Από τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς ζητήθηκε να ερμηνεύσει τη διαφορά – σε επίπεδο απόδοσης – μέσα σε λίγες ημέρες. «Απέναντι στην Τσεντεβίτα είχαμε οκτώ χαμένα λέι απ. Σήμερα σουτάραμε με 40% στο τρίποντο και με την Τσεντεβίτα το ποσοστό μας ήταν αρκετά χαμηλότερο. Δεν κάναμε τίποτε καλό στο συγκεκριμένο παιχνίδι και η Τσεντεβίτα έκανε το τέλειο παιχνίδι. Μου είπε ο τζένεραλ μάνατζερ της Τσεντεβίτα ότι έκαναν το καλύτερο παιχνίδι τους σε βάθος δύο μηνών. Ούτε με την ΑΕΚ είχαμε την αποτελεσματικότητα στα σουτ που είχαμε στο σημερινό παιχνίδι. Είναι σημαντικό ότι η ομάδα επανήλθε μετά από ένα τόσο άσχημο αποτέλεσμα. Σήμερα μπορεί να μην παίξαμε τέλεια αλλά είχαμε νοοτροπία. Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ στον κόσμο είναι ότι αυτή η ομάδα θα παλεύει σε κάθε αγώνα, ακόμη κι όταν τα πράγματα δεν θα εξελίσσονται καλά για μας».

Εκεί ρωτήθηκε για το γεγονός ότι η ομάδα του ήταν ευάλωτη στη ρακέτα καθώς ο Ολυμπιακός πέτυχε τους μισούς πόντους του από το ζωγραφιστό. «Κάναμε κάποια τακτικά λάθη. Είχαμε πει για την τακτική του Ολυμπιακού αλλά και τον τρόπο που κινείται ο Βεζένκοφ. Το πρόβλημά μας ήταν στην περίμετρο γιατί εκεί έγιναν τα λάθη και οδήγησαν μια ποιοτική ομάδα στην εύρεση εύκολων καλαθιών. Δεν θέλαμε να πάμε σε άμυνα με αλλαγές στον Βεζένκοφ για να αποφύγουμε το μις ματς αλλά κάποια στιγμή δεν το αποφύγαμε».

Για στοιχεία που μπορεί να κρατήσει από το σημερινό παιχνίδι απάντησε ότι… «στον αγώνα με την ΑΕΚ είχαμε προβλήματα στη θέση 5 και πιστεύω ότι πρέπει να πιέζουμε περισσότερο. Δεν το κάναμε ούτε απέναντι στην Τσεντεβίτα. Σήμερα το κάναμε καλύτερα, σίγουρα όμως πρέπει να παρουσιαστούμε βελτιωμένοι απέναντι στη Μανρέσα».