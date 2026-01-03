Ο προπονητής της Μυκόνου Βαγγέλης Ζιάγκος αναφέρθηκε στη νίκη επί του ΠΑΟΚ στο φινάλε του πρώτου γύρου της Stoiximan GBL.

Στην αξία της νίκης επί του ΠΑΟΚ στάθηκε ο προπονητής της Μυκόνου Βαγγέλης Ζιάγκος, μετά το τέλος της αναμέτρησης στο κλειστό της Άνω Μεράς, για την 13η αγωνιστική (και τελευταία) του πρώτου γύρου της Stoiximan GBL.

«Θέλω να εκφράσω τον απεριόριστο σεβασμό μου απέναντι σε αυτά τα παιδιά, απέναντι σε αυτή την ομάδα, απέναντι στους συνεργάτες μου και απέναντι στους ανθρώπους που “τρέχουν” τον σύλλογο. Επίσης, απέναντι στον απλό Μυκονιάτη, που μας έχει μεταδώσει όλο αυτόν τον ενθουσιασμό και μας έχει φορτώσει, με την καλή έννοια, την ευθύνη να του ανταποδώσουμε την αγάπη που μας δείχνει στην καθημερινότητά μας στο νησί, το οποίο από μόνο του αποτελεί κίνητρο» δήλωσε αρχικά ο τεχνικός της ομάδας της Μυκόνου στη συνέντευξη Τύπου.

Και συνέχισε: «Ήταν μια νίκη που μας τη χρωστούσαν οι θεοί του μπάσκετ, από τον τρόπο με τον οποίο οριακά χάθηκε το προηγούμενο παιχνίδι στην έδρα μας. Τα παιδιά έχουν πολύ υψηλό κίνητρο. Όταν παίζεις απέναντι σε μια ομάδα με το μέγεθος, το εκτόπισμα και την ιστορία του ΠΑΟΚ, αυτό από μόνο του αποτελεί κίνητρο.

Οι παίκτες μου ήθελαν να δείξουν ότι μπάσκετ δεν παίζουν τα μεγάλα μπάτζετ. Μπάσκετ παίζουν οι άνθρωποι. Και τα παιδιά έβγαλαν την καλύτερη εκδοχή τους! Όσοι αγωνίστηκαν, αλλά και εκείνοι που δεν αγωνίστηκαν, στήριξαν την ομάδα, και πνευματικά και ψυχολογικά. Χωρίς αυτούς, η ομάδα δεν θα μπορούσε να προετοιμαστεί για να βρεθεί σε αυτό το επίπεδο.

Θα επαναλάβω μια δήλωση του συνεργάτη μου, Δημήτρη Βαρβούνη: η Μύκονος Betsson έχει μια συγκεκριμένη προσέγγιση, συγκεκριμένη φιλοσοφία, και δεν αλλάζει η στόχευσή της από παιχνίδι σε παιχνίδι. Αυτά τα μικρά στοιχεία ορίζουν την ταυτότητά μας, πάνω σε αυτά δουλεύουμε καθημερινά και αυτά προσπαθούμε να εμφυσήσουμε στα παιδιά. Και, όπως φαίνεται, έχει γίνει καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι».

Και ο Βαγγέλης Ζιάγκος, κατέληξε: «Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα δούμε ένα διαφορετικό πρωτάθλημα στον δεύτερο γύρο. Θα δούμε ομάδες αλλαγμένες, ενισχυμένες, με διαφορετικούς προπονητές, διαφορετικές προπονητικές φιλοσοφίες και διαφορετικά ρόστερ. Είναι ένα νέο πρωτάθλημα που ξεκινάει από την επόμενη εβδομάδα. Και αυτή θα είναι η δική μας προσέγγιση: παιχνίδι με παιχνίδι, σαν να μην έχουμε πετύχει τίποτα.

Σαφώς, η σημερινή νίκη μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο της παραμονής, αλλά προφανώς δεν σημαίνει τίποτα αν δεν είσαι συνεπής στις αρχές και στις αξίες σου, ως αθλητής και ως ομάδα.

Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ, στους ανθρώπους της ομάδας, στη νέα εποχή που ανοίγεται μπροστά. Καλή επιτυχία και στην ευρωπαϊκή διοργάνωση όπου συμμετέχει».

