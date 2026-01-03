Άρης: Χωρίς Χαρέλ και Μποχωρίδη κόντρα στον Ολυμπιακό
Ο αρχηγός του Άρη υπέστη διάστρεμμα στο παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας με την ΑΕΚ στην Αθήνα, γι’ αυτόν τον λόγο απουσίασε και από την εντός έδρας ήττα από την Τσεντεβίτα Ολίμπια. Ο Ρόνι Χαρέλ έχει γρίπη, παραμένει κλινήρης και πέραν της δεδομένης απουσίας του απέναντι στον Ολυμπιακό, είναι αμφίβολη η συμμετοχή του και στο εκτός έδρας παιχνίδι (6/1) με τη Μανρέσα στην Ισπανία για την 13η αγωνιστική του Eurocup.
«Γνωρίζουμε καλά ότι θα αντιμετωπίσουμε μία πολύ δυνατή ομάδα, γεμάτη ποιότητα, όπως ο Ολυμπιακός, ο οποίος μάλιστα βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα. Παρότι αντιμετωπίζουμε προβλήματα τραυματισμών και ασθενειών, έχουμε δουλέψει πολύ καλά και είχαμε υψηλό βαθμό συγκέντρωσης στην προετοιμασία μας. Σεβόμαστε την ισχύ και τα δυνατά σημεία του αντιπάλου μας και έχουμε προετοιμαστεί γι’ αυτά. Ο στόχος μας είναι να παρουσιαστούμε στο παρκέ με πειθαρχία, να είμαστε ανταγωνιστικοί και να εφαρμόσουμε πιστά το αγωνιστικό πλάνο μας», δήλωσε ο Σερχάν Τσετίν, συνεργάτης του Ιγκόρ Μίλιτσιτς.
