Η Stoiximan GBL επιστρέφει στη δράση με τρεις αναμετρήσεις που ανοίγουν το πρόγραμμα του 2026, με παιχνίδια σε Μύκονο, Πάτρα και Ιβανώφειο.

Με μπασκετικό τριπλό... ραντεβού ανοίγει το πρόγραμμα της Stoiximan GBL στο ξεκίνημα του 2026 για τη 13η αγωνιστική, σηματοδοτώντας την επιστροφή στη δράση μετά την αλλαγή του χρόνου.

Η αυλαία ανοίγει νωρίς το απόγευμα, με τη Μύκονο να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο νησί των ανέμων. Το τζάμπολ έχει οριστεί για τις 15:45 και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 Σπορ. Το ενδιαφέρον συνεχίζεται στις 18:15, όταν το πρόγραμμα μπαίνει σε… διπλή ταχύτητα. Στην Πάτρα, ο Προμηθέας φιλοξενεί την ΑΕΚ στο «Δημήτριος Τόφαλος», σε ένα παιχνίδι με ξεκάθαρο βαθμολογικό ενδιαφέρον, ενώ την ίδια ώρα, στο Ιβανώφειο, ο Ηρακλής κοντράρεται με το Περιστέρι. Οι δύο αγώνες θα καλυφθούν από το ΕΡΤ2 Σπορ και το ERT Sports 1 αντίστοιχα.

Το πρόγραμμα της ημέρας: