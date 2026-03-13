Βαρβούνης: «O κόσμος της Μυκόνου δεν έχασε ποτέ την πίστη του στην ομάδα»

Η Μύκονος φιλοξενεί τον Προμηθέα στο κλειστό της Άνω Μεράς (Σάββατο 14 Μαρτίου, 16:00, ΕΡΤ2), διεκδικώντας την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα στη Stoiximan GBL και ο ασίσταντ κόουτς των νεοφώτιστων, Δημήτρης Βαρβούνης, υπενθύμισε ότι άπαντες στον οργανισμό έχουν αντιληφθεί την κρισιμότητα της αναμέτρησης.

Ο άμεσος συνεργάτης του Βαγγέλη Ζιάγκου στο τεχνικό επιτελείο της Μυκόνου τόνισε στο mykonosbc.gr: «Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ακούγεται τετριμμένο, αλλά για εμάς είναι ένας τελικός, ένας αγώνας σωτηρίας. Πρέπει να μπούμε στο παρκέ και να παλέψουμε για 40 λεπτά. Κάθε κατοχή είναι πάρα πολύ σημαντική. Τα παιδιά το έχουν καταλάβει, γιατί όλη την εβδομάδα δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Μετά τη βαριά ήττα από την Καρδίτσα, χρωστάμε στον κόσμο και στους ανθρώπους της ομάδας ένα παιχνίδι σύμφωνα με τις αρχές μας, με σκληράδα στην άμυνα».

Ο Προμηθέας θα παραταχθεί με τον Μάριο Μπατή στον πάγκο αντί του Κούρο Σεγκούρα, με τον Δημήτρη Βαρβούνη να εξηγεί: «Η αλλαγή προπονητή αλλάζει τη ψυχολογία των παικτών. Σε αυτές τις περιπτώσεις παίζουν για να δείξουν κάποια πράγματα και είναι πιο απελευθερωμένοι. Όπως και να έχει, είναι πολύ σημαντικό το πώς θα προσεγγίσουμε εμείς το παιχνίδι. Ο Προμηθέας είναι μια πολύ ταλαντούχα ομάδα από την περιφέρεια. Για εμάς είναι κρίσιμο να μπούμε δυνατά και να σταματήσουμε τους παίκτες του, ώστε να μην σκοράρουν εύκολα τρίποντα ή να βγάλουν εύκολους αιφνιδιασμούς».

Και πρόσθεσε: «Οι περισσότερες ομάδες έχουν ενισχυθεί στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος και είναι εντελώς διαφορετικές σε σχέση με το ξεκίνημα της σεζόν. Παρ’ όλα αυτά, τα παιδιά έχουν μπει στο κατάλληλο mood και έχουν καταλάβει την κρισιμότητα του αγώνα. Χρωστάμε στους εαυτούς μας και σε όλο το νησί να μπούμε στο παρκέ και να παλέψουμε».

Ο ασίσταντ κόουτς της Μυκόνου αναφέρθηκε στη στήριξη του κόσμου, που αναμένεται να δώσει δυναμικό παρών στο κλειστό της Άνω Μεράς: «Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος δεν έχασε ποτέ την πίστη του στην ομάδα. Ακόμα και στις δύο ήττες μας από τον Ηρακλή και την Καρδίτσα, ήταν δίπλα μας, μας ενθάρρυνε και μας εμψύχωσε. Ποτέ δεν έδειξε καμία δυσαρέσκεια και συνεχίζει να δείχνει εμπιστοσύνη σε ολόκληρη την ομάδα. Είμαι βέβαιος ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο και σε αυτό το παιχνίδι. Έχουμε μια καυτή έδρα, όπως μόνο οι Μυκονιάτες ξέρουν, και μαζί με τον κόσμο θα παλέψουμε ακόμα πιο σκληρά».