Κάτι περισσότερο από έναν μήνα κράτησε η θητεία του Τζιάν Κλαβέλ στην ΑΕΚ, με την «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας μαζί του.

Η θητεία του Τζιάν Κλαβέλ αποδείχθηκε πολύ μικρή στην ΑΕΚ. Ο γκαρντ από το Πουέρτο Ρίκο δεν έπεισε με τις εμφανίσεις του, με την ΑΕΚ να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας του μαζί του.Άλλωστε, οι «κιτρινόμαυροι» απέκτησαν την πρώτη μέρα του 2026 τον Τζέιμς Νάναλι και έτσι προχώρησαν σε μία αλλαγή που αναμένεται να τους αλλάξει επίπεδο.

Πάντως η ΑΕΚ θα σταθεί δίπλα στον Κλαβέλ, ο οποίος τραυματίστηκε στην προπόνηση των «κιτρινόμαυρων» την πρώτη μέρα που εντάχθηκε στην ομάδα.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Η AEK BC βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι υπεγράφη σήμερα (02/01) η πρόωρη λύση συνεργασίας με τον Τζιαν Κλαβέλ.

Ο διεθνής Πορτορικανός άσος, που τραυματίστηκε στον ώμο στην πρώτη του προπόνηση με τη «Βασίλισσα» θα παραμείνει στην Ομάδα μας, προκειμένου ν’ ακολουθήσει πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης.

Η ΑΕΚ ΒC στέκεται δίπλα του».