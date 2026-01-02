Ο Νίκος Χουγκάζ θα είναι στη διάθεση του Γιούρι Ζντοβτς για να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τον ΠΑΟΚ απέναντι στη Μύκονο.

Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στον α' γύρο της Stoiximan GBL στο κλειστό της Άνω Μεράς, απέναντι στη Μύκονο (3/1, 15:45, ΕΡΤ2 Σπορ) και ο Νίκος Χουγκάζ θα είναι στη διάθεση του Γιούρι Ζντοβτς, για να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τον «Δικέφαλο του Βορρά», στην επιστροφή του στο ελληνιό πρωτάθλημα.

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών και ύστερα από συντονισμένες ενέργειες, ο Χουγκάζ θα ενισχύσει τον ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση με τους νεοφώτιστους.

Στο μεταξύ, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Θοδωρής Ζάρας, μιλώντας για τον αγώνα στη Μύκονο, τόνισε: «Θέλω να ευχηθώ αρχικά καλή χρονιά με υγεία σε όλο τον κόσμο. Έχουμε ένα πολύ καλό σερί. Η ομάδα μας έχει πλέον τέσσερις νέους παίκτες τους οποίους πρέπει να εντάξουμε γρήγορα στη φιλοσοφία μας. Προερχόμαστε από ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι, όπου μπορεί να κερδίσαμε, αλλά δεν ήμασταν καλοί. Η Μύκονος είναι μία σκληρή ομάδα ιδιαίτερα στην έδρα της, με συγκεκριμένη κατεύθυνση και το προηγούμενο παιχνίδι πρέπει να γίνει οδηγός, ώστε να είμαστε σε εγρήγορση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό του αγώνα».