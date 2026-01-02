Σάκοτα: «Αυτή είναι η κατάσταση…»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα αναφέρθηκε για την αυριανή αναμέτρηση κόντρα στον Προμηθέα και στάθηκε στα θέματα τραυματισμού που αντιμετωπίζει η Ένωση τον τελευταίο καιρό.

Η ΑΕΚ φιλοξενείται από τον Προμηθέα στην Πάτρα (03/01, 18:15) για την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Για ακόμη μία φορά η «Ένωση», θα παραταχθεί με αρκετά προβλήματα τραυματισμού, ενώ στις απουσίες προστίθεται και ο Κρις Σίλβα που ταλαιπωρείται από ίωση.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στις δηλώσεις του, αναφέρθηκε στην κατάσταση που έχει να διαχειριστεί, τονίζοντας πως δεν μπορεί να αλλάξει κάτι παρά μόνο να προσαρμοστεί στα δεδομένα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντράγκαν Σάκοτα:

«Ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος κόντρα σε μία ομάδα που θέλει να έχει υψηλούς στόχους. Πάντα έχουν μεγάλη σημασία αυτά τα παιχνίδια με τον Προμηθέα. Η ομάδα της Πάτρας κατάφερε και εφέτος να είναι πολύ ανταγωνιστική και σίγουρα θέλει προσοχή. Θα ήταν πιο αισιόδοξα τα πράγματα για εμάς αν είχαμε όλους τους παίκτες στη διάθεσή μας. Δεν μπορούμε ν’ αλλάξουμε κάτι όμως… Αυτή είναι η κατάσταση εδώ και καιρό, και δεν λέει να γυρίσει… Είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε και να παλέψουμε».