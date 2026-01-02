Πανιώνιος: Πρώτη προπόνηση για το 2026 υπό τις οδηγίες του Μάρκοβιτς
Με προπόνηση... μπήκε το 2026 για τον Πανιώνιο. Οι κυανέρυθροι έκαναν την πρώτη τους προπόνηση για το νέο έτος στο Δ.Α.Κ Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας» υπό τις οδηγίες του νέου προπονητή, Νέναντ Μάρκοβιτς.
Όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ ο head coach της ομάδας μίλησε στους παίκτες κι ακολούθως έγινε προπόνηση. Νέο μέλος του τεχνικού επιτελείου θα είναι ο coach Γιάννος Τζάνης μετά την αποχώρηση του Αντώνη Κουρμούλη τον οποίο ο Πανιώνιος ευχαρίστησε για την προσφορά του στην ομάδα.
Το νέο απόκτημα, Τζο Τόμασον πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και ετοιμάζεται να μπει σε αγωνιστικούς ρυθμούς.
