Προπονητής του Κολοσσού θα είναι ο Άρης Λυκογιάννης που ανακοινώθηκε από τους Ροδίτες.

Ο Χαβιέ Καράσκο μετά την εντός έδρας ήττα του Κολοσσού από την Μύκονο για την 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL αποτέλεσε παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας.

Πλέον ξεκινά και επίσημα η εποχή του Άρη Λυκογιάννη στην ομάδα, με τον έμπειρο τεχνικό να επιστρέφει στην Ρόδο και την ομάδα να ανακοινώνει την συμφωνία των δύο πλευρών. Ο Έλληνας head coach έχει φτάσει ήδη στη Ρόδο και έχει πραγματοποιήσει ήδη την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα.

Αναλυτικά

Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Άρη Λυκογιάννη.

Ο 57χρονος Έλληνας προπονητής επιστρέφει για τρίτη φορά στην καριέρα του στην ομάδα μας, στην οποία εργάστηκε από το 2014 έως το 2018, καθώς και τη σεζόν 2019-2020. Η προπονητική του διαδρομή ως πρώτος προπονητής ξεκίνησε το 2001 στον Σπόρτιγκ, όπου παρέμεινε έως το 2006. Ακολούθησαν το Παγκράτι (2006-2008) και ο Ίκαρος Καλλιθέας, με τον οποίο κατέκτησε την άνοδο στην Α1 το 2010. Το 2012 ανέλαβε τη σουηδική Σόλνα και στη συνέχεια επέστρεψε στον Ίκαρο. Εκτός του Κολοσσού, εργάστηκε επίσης σε Χολαργό, ΠΑΟΚ και Πανιώνιο, ενώ πιο πρόσφατα βρέθηκε στο Ισραήλ για λογαριασμό της Ελιτζούρ Νετάνιας.