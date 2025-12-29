Καββαδάς: «Η κατάσταση στη Μύκονο είναι φανταστική, απολαμβάνουμε το μπάσκετ»

Ο Βασίλης Καββαδάς έκανε τον απολογισμό της Μυκόνου λίγο πριν από το φινάλε του α’ γύρου της Stoiximan GBL, μιλώντας για τους παράγοντες που συνέβαλαν στην πορεία των νεοφώτιστων στη μεγάλη κατηγορία.

Η τελευταία σημείωση όσον αφορά την πορεία της Μυκόνου στη Stoiximan GBL ήταν η νίκη επί του Κολοσσού Ρόδου στο Κ.Γ. Καλλιθέας, φτάνοντας τις πέντε νίκες και ολοκληρώνοντας ιδανικά τις υποχρεώσεις της για το 2025, πριν από την εντός έδρας αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο φινάλε του α’ γύρου (3/1).

Από την πλευρά του, ο σέντερ των νεοφώτιστων, Βασίλης Καββαδάς φιλοξενήθηκε στο EOK WebRadio μιλώντας:

Για τη νίκη επί του Κολοσσού Ρόδου: «Ήμασταν πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι. Μείναμε συγκεντρωμένοι και εκτελέσαμε το πλάνο μας. Παίξαμε δυνατά και ήμασταν αποτελεσματικοί στην επίθεση».

Για το αν έχει φτάσει η Μύκονος στο αγωνιστικό επίπεδο που ήθελε: «Θέλω να προσθέσω ότι δείχνουμε πολύ σωστή εικόνα στο γήπεδο. Τα αποδυτήρια μας είναι εξαιρετικά, έχουμε απίθανο κλίμα. Είμαστε ενωμένοι, Έλληνες και ξένοι, βγαίνουμε μαζί και περνάμε όμορφα. Αυτό βοηθάει την αγωνιστική μας εικόνα. Εγώ είχα πει εξ αρχής ότι, βάσει της δικής μου πείρας, σαν στόχο φέτος ήθελα πρώτα η Μύκονος να παραμείνει στην κατηγορία. Από ‘κει και πέρα, αν καταφέρουμε το επόμενο βήμα, θα πρόκειται για μεγάλη επιτυχία. Είμαστε ήρεμοι και δουλεύουμε καλά. Μέχρι στιγμής, υγεία να έχουμε, πάμε πολύ καλά».

«Εξαιρετικός άνθρωπος και παιδαγωγός ο Ζιάγκος»

Για την πορεία της Μυκόνου στο πρωτάθλημα: «Η ομάδα είναι νεοφώτιστη στην κατηγορία. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια φέτος. Ξεκινήσαμε την προετοιμασία στην Αθήνα. Η κατάσταση είναι φανταστική, δεν έχω λόγια να την περιγράψω. Έχουμε τα πάντα, ό,τι χρειαστούμε. Κόσμος και διοίκηση μάς στηρίζουν. Είμαστε αφοσιωμένοι στο μπάσκετ, αυτό που αγαπάμε. Έχουμε φέρει πολύ καλά αποτελέσματα για καινούργια ομάδα στην κατηγορία· μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Γίνεται σωστή δουλειά σε όλους τους τομείς, εντός και εκτός παρκέ. Με όποιον συμπαίκτη μου μιλήσετε θα σας πει τα ίδια πράγματα. Αποφεύγω τα κλισέ, αλλά για κάθε αθλητή είναι μία φανταστική εμπειρία η Μύκονος, είναι όνειρο. Έχω περάσει από αρκετές ομάδες. Η κατάσταση στη Μύκονο είναι πάρα πολύ καλή. Όλα ξεκινούν από τους υπεύθυνους της ομάδας, τους δύο προέδρους, που κάνουν αθόρυβα τη δουλειά τους με μεγάλη επιτυχία. Έπειτα, σειρά έχει ο κόουτς Ζιάγκος. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος, προπονητής, κύριος και παιδαγωγός. Είναι πολύ σημαντικό το πώς ξέρει να φέρεται στους παίκτες».

Για το προσεχές παιχνίδι με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ (3/1): «Από αύριο θα ξεκινήσουμε την προετοιμασία μας. Το θέλουμε πάρα πολύ. Αν παρουσιαστούμε όπως πρέπει και μείνουμε συγκεντρωμένοι, γιατί να μην έρθει και αυτό το αποτέλεσμα; Πάμε να "χτυπήσουμε" κάθε παιχνίδι».

Για το αγωνιστικό στιλ της ομάδας: «Είμαστε όλοι μαζί από τον Αύγουστο και προπονούμαστε. Έχει να κάνει, επίσης, με τη φιλοσοφία του προπονητή. Του αρέσει αυτό το παιχνίδι και αφήνει τους παίκτες να "ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους με μεγάλη δόση ελευθερίας».

Για τον ρόλο του στη Μύκονο: «Σίγουρα μιλάω με τα παιδιά, όπως και ο Μάντζαρης, με όμορφο τρόπο. Όλοι μας ακούν και είναι δεκτικοί. Έχουμε και τον προπονητή, που είναι καθοδηγητής. Βγάζουμε υγεία ως ένα σύνολο· έτσι έρχονται τα αποτελέσματα και ευχαριστιόμαστε το μπάσκετ».

Για τον κόσμο της Μυκόνου: «Για τον κόσμο πιστεύω ότι είναι κάτι σαν όνειρο. Με γρήγορα βήματα η ομάδα βρίσκεται στην κορυφαία κατηγορία. Ζουν το δικό τους όνειρο, και το νησί έχει μπει στον μπασκετικό χάρτη. Παλαιότερα φημιζόταν μόνο για τον τουρισμό του. Είναι δίπλα στην ομάδα και τη στηρίζουν εντός και εκτός γηπέδου. Μας προσέχουν και μας προσεγγίζουν με μεγάλη αγάπη».

Για τον απολογισμό του 1ου γύρου στην GBL, σε γενικό πλαίσιο: «Ο πήχης έχει ανέβει πάρα πολύ υψηλά. Τα αγωνιστικά μπάτζετ έχουν ανέβει, βλέπουμε δυνατούς παίκτες που δε βλέπαμε παλαιότερα. Βλέπουμε, επίσης, ότι ομάδες με μικρότερα μπάτζετ, όπως η Μύκονος, λειτουργύν σωστά και έχουν σωστή τεχνογνωσία να ανεβάζουν τον πήχη κι αυτές ακόμη υψηλότερα. Το καλοκαίρι ίσως τις λέγαμε για φαβορί υποβιβασμού».