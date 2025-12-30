Παπαθεοδώρου: «Θα γίνουν κι άλλες αλλαγές, όσες χρειαστεί»

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου μίλησε μετά την ήττα του Αμαρουσίου από τον Παναθηναϊκό για τα στοιχεία αυτά που κρατάει η ομάδα του.

Ο Παναθηναϊκός έπαιξε όσο χρειάστηκε στο κλειστό του Αγίου Θωμά μέχρι να επιβληθεί του Αμαρουσίου με 89-99 και να αποκτήσει ρυθμό ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Το Μαρούσι προσπάθησε, αλλά δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστικό με τον Ηλία Παπαθεοδώρου να τονίζει τα στοιχεία που πρέπει να κρατήσει η ομάδα του.

Αναλυτικά

«Κάναμε την προσπάθειά μας απέναντι σε μια ομάδα διαφορετικού επιπέδου. Είχαμε τρίλεπτα - τετράλεπτα που αναγκάσαμε τον Παναθηναϊκό να κάνει λάθη. Εν μέρει καταφέραμε να επιστρέψουμε. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Από εδώ και στο εξής παίζουμε τελικούς, αρχής γενομένης από το παιχνίδι στη Ρόδο. Είμαστε σε μια ειδική κατάσταση, με διαδοχικούς τελικούς, μια κατάσταση που απαιτεί συσπείρωση και πίστη. Θα γίνουν κι άλλες αλλαγές, όσες χρειαστεί».