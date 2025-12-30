Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ παρέθεσε εορταστικό δείπνο σε όλα τα μέλη του αγωνιστικού τμήματος αλλά και το προσωπικό της εταιρίας λίγο πριν την υποδοχή του 2026.

Το 2025 εξελίχθηκε σε χρονιά ορόσημο στην ιστορία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με την είσοδο του Αριστοτέλη Μυστακίδη στην εταιρία και την προσδοκία δημιουργίας μιας ομάδας η οποία σταδιακά θα αναρριχηθεί στο κορυφαίο επίπεδο. Αυτό το μήνυμα έστειλε και ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Νίκος Βεζυρτζής, στον εορταστικό δείπνο που παρέθεσε η ΚΑΕ στα μέλη του αγωνιστικού τμήματος αλλά και στο προσωπικό της εταιρίας σε μια ξεχωριστή βραδιά.

«Αυτή η χρονιά εύχομαι να είναι δική μας και όλοι μαζί να πάμε τον ΠΑΟΚ ψηλά. Να είστε υπερήφανοι για την ομάδα και την προσπάθειά σας. Εύχομαι υγεία και ευτυχία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Η νέα χρονιά να είναι πιο τυχερή από αυτήν που φεύγει και όλα σας τα όνειρα, τα όνειρα όλων μας να ευοδωθούν και να δούμε ένα καλύτερο αύριο», είπε στη σύντομη ομιλία του ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Στη διάρκεια της βραδιάς έγινε ανταλλαγή δώρων ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε ο Μάρβιν Τζόουνς ο οποίος είχε τα γενέθλιά του.