Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται με το Μαρούσι (18:30) για την 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Δοκιμασία για τον Παναθηναϊκό λίγο πριν φύγει το 2025. Η ομάδα του Αταμάν φιλοξενείται από το Μαρούσι (30/12, 18:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, LIVE gazzetta) στο εξ αναβολής ματς για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Το ματς ήταν να γίνει το Σάββατο (27/12, 18:30), αλλά μετά από αίτημα αναβολής του τριφυλλιού λόγω κρουσμάτων γρίπης Α, αναβλήθηκε και ορίστηκε για σήμερα.

Το Μαρούσι ανακοίνωσε sold - out για την αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Στο πρόγραμμα των προπονήσεων επέστρεψαν τη Δευτέρα (29/12) σταδιακά οι ασθενείς παίκτες του «τριφυλλιού». Βέβαια, δεν προπονήθηκαν όλοι με την ίδια ένταση, καθώς κάποιοι έκαναν πιο χαλαρά και κάποιοι με μεγαλύτερη ένταση.

Αντίθετα, ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Κώστας Σλούκας λόγω των ενοχλήσεων στο γόνατο. Προφανώς, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι πρωταθλήματος με το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά για την 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι πράσινοι μετά το ματς με το Μαρούσι, έχουν το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό για τη Euroleague στις 2 Γενάρη του 2026.