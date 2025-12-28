Η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη με 82-76 και η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ μάζεψε τις πιο όμορφες στιγμές της αναμέτρησης για να φτιάξει μια όμορφα παρακάμερα.

Μετά από ένα... θρίλερ στη SUNEL Arena, η ΑΕΚ κατάφερε να πανηγυρίσει τη δεύτερη σερί νίκη της στη Stoiximan GBL και να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο το 2025. Η Ένωση βρήκε τις λύσεις στα θέματα που επιχείρησε να της βάλει ο Άρης και πήρε το ροζ φύλλο αγώνα , με τον κόσμο της να δημιουργεί όμορφη ατμόσφαιρα.

Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ μάζεψε τις ωραιότερες στιγμές και έφτιαξε την παρακάμερα της αναμέτρησης. Από τα αεροπλανικά του Σίλβα και του Αρμς, μέχρι τα καλάθια του Κατσίβελη, του Φλιώνη, του Χαραλαμπόπουλου και του Γκρέι.

Την παράσταση έκλεψε στο τέλος το... πάρτι του κόσμου με τους παίκτες της Ένωσης που όλοι μαζί φώναξαν «Forza ΑΕΚάρα» και αποχαιρέτησαν το 2025, θέλοντας να μπουν δυνατά και στο νέο έτος που έρχεται σε λίγες μέρες.

Απολαύστε την παρακάμερα