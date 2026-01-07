Η ΑΕΚ συνέχισε την προετοιμασία της για την αναμέτρηση κόντρα στη Μύκονο, με τον 16χρονο Ευάγγελο Γεωργόπουλο να δίνει το «παρών» στην προπόνηση της Ένωσης.

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τη Μύκονο (11/01, 13:00), στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, συνέχισε την προετοιμασία της ομάδας του, βλέποντας τον Μιντάουγκας Κουζμίνκσας, να επιστρέφει σε αγωνιστικούς ρυθμούς, μετά από ένα μήνα απουσίας.

Ο Λιθουανός φόργουορντ, ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ τα βλέμματα... τράβηξε ο 16χρονος Ευάγγελος Γεωργόπουλος από το Εφηβικό, που συμμετείχε στην προπόνηση της Ένωσης.

Η ΑΕΚ θέλει να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα, μετά από τη νίκη στη Πάτρα κόντρα στον Προμηθέα, την ώρα που η Μύκονο, προέρχεται από μεγάλη επικράτηση επί του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΑΕΚ:

«Στην τελική ευθεία εισέρχεται η προετοιμασία της «Βασίλισσας» για την κυριακάτικη αναμέτρηση της Stoiximan GBL, με αντίπαλο τη Μύκονο Betsson BC.

Παρών στη σημερινή προπόνηση της SUNEL Arena, ήταν και ο 16χρονος αθλητής της Ομάδας Εφήβων, Ευάγγελος Γεωργόπουλος.

Μετά από ένα μήνα απουσίας επανήλθε ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, ο οποίος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.»



