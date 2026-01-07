ΑΕΚ: Ατομικό ο Κουζμίνσκας, στην προπόνηση ο 16χρονος Γεωργόπουλος
Η ΑΕΚ φιλοξενεί τη Μύκονο (11/01, 13:00), στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.
Ο Ντράγκαν Σάκοτα, συνέχισε την προετοιμασία της ομάδας του, βλέποντας τον Μιντάουγκας Κουζμίνκσας, να επιστρέφει σε αγωνιστικούς ρυθμούς, μετά από ένα μήνα απουσίας.
Ο Λιθουανός φόργουορντ, ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ τα βλέμματα... τράβηξε ο 16χρονος Ευάγγελος Γεωργόπουλος από το Εφηβικό, που συμμετείχε στην προπόνηση της Ένωσης.
Η ΑΕΚ θέλει να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα, μετά από τη νίκη στη Πάτρα κόντρα στον Προμηθέα, την ώρα που η Μύκονο, προέρχεται από μεγάλη επικράτηση επί του ΠΑΟΚ.
Αναλυτικά η ενημέρωση της ΑΕΚ:
«Στην τελική ευθεία εισέρχεται η προετοιμασία της «Βασίλισσας» για την κυριακάτικη αναμέτρηση της Stoiximan GBL, με αντίπαλο τη Μύκονο Betsson BC.
Παρών στη σημερινή προπόνηση της SUNEL Arena, ήταν και ο 16χρονος αθλητής της Ομάδας Εφήβων, Ευάγγελος Γεωργόπουλος.
Μετά από ένα μήνα απουσίας επανήλθε ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, ο οποίος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.